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Şafak vakti düğmeye basıldı: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

08:30 -
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Şafak vakti düğmeye basıldı: 7 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dövüp, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere giren ekipler, şüphelilerden 7’sini gözaltına aldı, adresinde bulunamayan biri kişi ise aranıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

Adana Emniyet gözaltı operasyon PKK Sağlık Terör terör örgütü
Son güncelleme: 08:34 05.03.2020
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