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Safer ayı başladı! Safer ayı nedir, neler yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 18 Eylül 2020 itibariyle Safer ayı idrak edilmeye başlandı. Safer ayı, hicri takvimde Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olarak biliniyor.

19:00 -
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Safer ayı başladı! Safer ayı nedir, neler yapılır?

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Diyanet
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