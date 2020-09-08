Safer ayı ne zaman? Anlamı ve önemi…

Safer ayı, hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Bu ayı ibadetle geçirmek isteyenler için Safer ayının anlamına ve önemine dair detaylar şu şekilde;

SAFER AYI’NIN ANLAMI

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.