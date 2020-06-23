Sağanak bu kez de Yozgat’ı vurdu, ortaya bu görüntüler çıktı

Yozgat’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık yarım saat etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinin erimesiyle birlikte yollar göle döndü.

Caddelerden akan yağmur suları nedeniyle iş yerlerinin önlerinde bulunan malzemeler akıntıya kapıldı. Esnaf malzemelerini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Dolu yağışının şiddetinden araçlarının hasar görmesini engellemek isteyen sürücüler ise alt geçitlerde bekledi. Bu nedenle trafikte de aksamalar oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken dolu, meyve ağaçlarına da zarar verdi. DHA