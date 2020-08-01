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Sağanak uyarıları geldi! Hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları son günlerde yüksek seyrederken bunaltıcı sıcaklar özellikle öğlen saatlerinde etkili oluyor. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre birçok noktada sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağış olan noktalarda hava sıcaklıkları bir miktar düşecek. İşte sağanak yağış için uyarı yapılan bölgeler...

12:36 -
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Sağanak uyarıları geldi! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM, Rize ve Artvin kıyıları içinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşların tedbiri elden bırakmamaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamaların sonuncusu ise Doğu Anadolu için geldi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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