Tatil beldelerini sel vurdu!

Yaşar ANTER

Bodrum'da dün gece yarısı başlayan sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı felç etti.

Bodrum'un Çarşı merkezindeki Kumbahçe, Bitez, Gümbet mahallellerinde yollar göle döndü.

Torba mahallesinde dere yatağındaki istinat duvarları çöktü, yollarda kapanan mazgalları açmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Bitez ve Bodrum şehir merkezindeki denizin rengi maviden dağlardan gelen sel suları nedeniyle kahverengiye dönüştü. İletişim ve aydınlatma ile trafik ışıklarında aksamalar meydana geldi. Bazı küçük balıkçı kayıkları su alarak battı.

Kırsal kesimde bazı evleri su bastı. Bodrum belediyesine ait iş makineleri ve ekipler alarma geçti, yardım isteyen vatandaşlara yardıma gidildi.

Yağmur ve fırtına nedeniyle bazı sitelerin duvarları yıkıldı, yollardaki alt yapı bozuldu.

Turgutreis, Bitez ve Akyarlar bölgesinde bazı küçük balıkçı kayıkları fırtına ile karaya oturdu, hasar gördü.

Özellikle Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü, patlayan rögarlar nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

Mustafa SARIİPEK / Muğla

SEL NÖBETİ BASKINI ÖNLEDİ

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça ve Fethiye bölgelerinde yağmurun zaman zaman fazlalaşacağı ve sel tehdidi olabileceği duyurusu üzerine ilçe belediyeleri harekete geçti.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü iş makineleriyle ilçe merkezindeki dere içi ve denize ulaştığı ağızlardaki bölgeleri temizledi.

Yağmur boyunca da ekipler nöbet tutarak selle birlikte gelen atıkların kanalları tıkamasını engelleyici çalışmalar yaptı.

Mazgallar sürekli temizlendi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye düşen 146 kilogram yağmur sıkıntı yaratmadı.

ÇAMURUN DENİZE İNMESİ ENGELLENECEK

CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay yıllardan bu yana yağmurla birlikte Marmaris Körfezi’ne inen çamur nedeniyle sıkıntı yaşandığını ve bunu mutlaka çözmek istediklerini söyledi.

Oktay, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Her yağmur sonrasında denizin rengi değişiyor.

* Muğla Üniversitesi birkaç yıl önce bir inceleme yapmıştı.

* Biz de belediye olarak bu çalışmayı daha da derinleştirip körfezi bu sıkıntıdan kurtarmak istiyoruz.

* Bize yardımcı olacak tüm kurum, kuruluş ve hocalarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz.