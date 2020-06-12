Sağanaklar başladı hava serinledi… Hafta sonu hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıların ardından sağanak yağışlar yurdu etkilemeye başladı ve sıcaklıklar yağışların olduğu bölgelerde düştü. Hafta sonu da yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

Yurdun büyük kısmını etkileyen yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazar günü yağışlar etki alanını daraltsa da Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kendini gösterecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.