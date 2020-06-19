Sağanaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji’den son hava durumu tahminleri…

Yağışlar yurdu terk etmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ YENİ HAFTADA DA SÜRECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre sağanak yağışlar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

MGM’nin uyarılarına göre yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.