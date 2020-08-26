Sağanakların ardından sıcaklıklar artıyor! Hava durumu tahminleri…

Yerel olarak etkisini gösteren ve bazı noktalarda ciddi olumsuzluklara neden olan sağanaklar bugün de yer yer görülecek. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birkaç gün daha yağış görülebilir ancak hafta sonuyla birlikte yağışlar yurdu terk ediyor ve hava sıcaklıkları artışa geçiyor.

SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇİYOR

Hafta sonuna doğru artışa geçecek olan sıcaklıklar tüm yurtta 2-3 derece yükseliş gösterecek.

BUGÜN TRAKYA’YA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.