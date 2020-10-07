Sağlık Bakan Yardımcısı: Sehven oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’de ilk corona virüs vakasının mart ayından önce görüldüğünü belirttti. Buna dayanak olarak da

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin de imzasının olduğu bir makaleyi gösterdi.

Emir'in dikkat çektiği çalışma, 3 Haziran 2020'de yayınlanan Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology isimli dergide yayınlandı.

Yayınlanan araştırma COVID-19 ile ilişkili pnömoni tedavisinde LINCOCIN® ve AZITRO®'nun etkinliğini karşılaştırmayı amaçlıyordu.

Çalışma Şubat-Mart 2020 tarihleri ​​arasında Tarsus Medical Park Hastanesi'ne başvuran 30-80 yaşları arasında hastanede yatan toplam 24 hastayı kapsıyordu.

CHP’li Emir “Şubat ayında COVID-19 pozitif tanılı 24 hasta Mersin'de tedavi altına alınmış. Bakanlık, Türkiye'de ilk vakayı 11 Mart'ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır, bakan yardımcısının bir dakika o koltukta oturmaması gerekir” dedi.

“BASİT BİR YAZIM HATASI”

Bu gelişmenin ardından Şuayıp Birinci sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak “Yazarları arasında yer aldığım makalede, sorumlu birinci yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri sehven “Mart-Nisan” ayları yerine “Şubat-Mart” olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir” dedi.

Hatanın düzeltilmesi için dergi yayın kurulu ve editörüne düzelme metni ve kanıt dokümanı gönderildiğini ifade eden Birinci, “Ülkemizin başarıyla sürdürdüğü ve dünyaya örnek olduğu Covid-19 mücadelesi sürecinde; tamamen insan odağında yürüttüğümüz çalışmaların, basit bir yazım hatası nedeniyle siyasi zemine çekilmeye çalışılması son derece üzücüdür” değerlendirmesini yaptı.