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Sağlık Bakanı açıkladı: Corona karantinası sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması... Çin'in Wuhan kentinden gelen 42 kişinin 14 günlük karantinası bitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çıkan sonuçlar negatif yani herhangi bir virüse rastlanmadı. 42 kişi taburcu edildi" dedi.

11:24 -
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Sağlık Bakanı açıkladı: Corona karantinası sona erdi

Tüm dünyayı saran corona virüsü paniğinde ölü sayısı önlenemez bir şekilde artmaya devam ediyor. Japonya’ya da sıçrayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibarıyla 1488’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hafta önce virüsün yayıldığı Çin’in Wuhan eyaletinden Türkiye’ye getirilen ve Ankara’daki gözetim merkezinde karantinaya alınan 42 kişinin son durumuyla ilgili açıklama yaptı:

TAHLİL SONUÇLARINDA VİRÜS ÇIKMADI

* 14 günlük karantina bitti. 42 kişi taburcu edildi. Son tahlil sonuçlarında da virüs çıkmadı. Taburcu edilenlerin dışarıda takibine gerek yok. Bütün vatandaşlarımızla görüştüm, beş tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler.

42 KİŞİ TABURCU OLDU

* İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle taburcu oldu. Yabancı vatandaşlar ise birgün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler.

Wuhan şehrindeki Türk vatandaşları, Türkiye’den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kargo uçağıyla tahliye edilmişti. Çin’den uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta corona virüsü belirtisi olmadığı daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. (DHA)

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Son güncelleme: 11:53 14.02.2020
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