Bakan Koca: Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararı aldık

Çin’den dünyaya yayılan ve şuana kadar 571 kişinin öldüğü 17 bin 335 kişinin de enfekte olduğu corona virüsü ile ilgili yapılan bilim kurulu toplantısının ardından kameralerın karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin aldığı tedbirleri açıkladı.

Kameraların karşısına geçen Bakan Koca, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den Türkiye’ye gelen bütün uçuşların durdurulması kararı alındığını, ay sonu itibariyle de devam edip etmeyeceği konusunun tekrar değerlendirileceğini aktardı.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

Ayrıntılar geliyor…