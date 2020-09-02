Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğün yasaklarıyla ilgili tavsiye kararlarını açıkladı!

Bugün düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili son gelişmeleri aktarırken, düğünler ile ilgili gelen soruları da yanıtladı. İşte Bakan Koca’nın düğün yasakları hakkındaki açıklamaları…

BAKAN KOCA’DAN DÜĞÜNLERLE İLGİLİ TAVSİYE KARARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları şu şekilde; Tavsiyemiz düğünlerin nikah tarzında olması. En büyük kaynak olarak bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri görüyoruz. O nedenle de düğünlerle ilgili bütün Türkiye’de bugün Bilim Kurulumuzda da gündem olan, daha önce 14 ilde alınmıştı.

Bütün Türkiye’de düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli organizasyonda olmaması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu, sünnet düğünleri de dahil olmak üzere.