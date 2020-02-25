Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyal ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere, 23 Şubat’tan itibaren, komşumuz İran'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir” dedi.

14 GÜN KARANTİNA

İran'dan ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlar için özel bir sefer düzenlendiğini vurgulayan Bakan Koca, “İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde karantina ortamında bulunan 42 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından kargo uçağı ‘Koca Yusuf’ ile alınarak Ankara’ya getirilmiş ve aynı hastanede operasyonu gerçekleştiren sağlık personeli ve mürettebat ile birlikte karantina altında tutulmuştu.