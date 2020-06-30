Sağlık Bakanı Koca asker uğurlamaları konusunda uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde sosyal mesafeye dikkat edilmeksizin yapılan asker uğurlamalarına karşı uyarıda bulundu.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA CEZA YAĞDI

Ülkenin birçok yerinde çok sayıda kişiye asker uğurlamalarında trafiği tehlikeye atmalarının yanı sıra sosyal mesafe ihlalinden dolayı cezalar kesildi.

HABERLERİN SIKLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerinin sıklaştığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor.

* Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?