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Sağlık Bakanı Koca: Yakın mesafede maske yetmez!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüsü konusunda uyarılarda bulundu. Koca, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir" dedi.

21:58 -
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Sağlık Bakanı Koca: Yakın mesafede maske yetmez!

Bakan Koca, Twitter hesabından dün Bursa’da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı paylaştı.

“Yakın mesafede maske yetmez” ifadelerini kullanan Bakan Koca, en önemli ihtiyaçlardan birinin de sosyal mesafe olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir.

* Ya hareketli, kalabalık yerlerde?

* Evden çıkarken mutlaka maske takın.

* Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir.

* Risk almayın.

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