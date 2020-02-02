Sağlık Bakanı Koca’dan Çin’den gelen Türklerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

– Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için seferber etmiş durumdayız. Dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık belirtisi söz konusu değil.

– Ülkemizde şu ana kadar yeni corona virüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Gözetim altında tutulan 62 kişinin durumu iyi, hastalık belirtisi yok. Dün ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de virüse rastlanmamıştır.

– Tahliye edilen kişiler uzun süredir Çin’de olup izole durumdaydılar. Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 14 gün boyunca onların gözetim altında tutulmasına karar verilmiştir.

– Uçak mürettebatı dahil uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumları iyidir. Herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur.

– Okullarımızla ilgili panik oluşturacak bir durum yoktur. Sadece ellerin düzenli yıkanmasına, hapşırma vs. gibi durumlarda hijyene önem vermeye, tedbirli olmaya devam etmeliler.

– Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak. Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim. Dün Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır.