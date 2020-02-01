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Bakan Koca’dan flaş ‘corona virüsü’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulundu. Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye yola çıkan uçakta bulunanlarda herhangi bir virüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

12:27 -
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Bakan Koca’dan flaş ‘corona virüsü’ açıklaması

Koca’nın açıklamaları şöyle:

*İzolasyon odalarımızı ve sedyelerimizi yerinde gördüm.

*İstanbul Havalimanı’nda termal kamera ve diğer önlemleri yerinde gördüm.

*THY uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı. Herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

*Farklı illerden bildirilen toplam 70 vaka idi, şimdi 88 şüpheli kişiden alınan numuneler analiz edildi.

*Türkiye’de kesin olarak yeni “corona virüs” tanısı alan hastamız olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

*TSK’ya ait A430M uçağı dün Ankara’dan havalandı. Gece yarısı Wuhan’a ulaşan uçağımızda, TİKA ve Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yardımlarımız da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuda teşekkürlerini iletti.

*Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere uçaktaki 42 yolcu sağlık ekiplerimiz tarafından kontrol edildi ve hastalık tespit edilmedi.

Ankara Arnavutluk Azerbaycan Çin Gürcistan istanbul Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı THY TSK Türkiye
Son güncelleme: 12:37 01.02.2020
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