Bakan Koca’dan flaş ‘corona virüsü’ açıklaması

Koca’nın açıklamaları şöyle:

*İzolasyon odalarımızı ve sedyelerimizi yerinde gördüm.

*İstanbul Havalimanı’nda termal kamera ve diğer önlemleri yerinde gördüm.

*THY uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı. Herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

*Farklı illerden bildirilen toplam 70 vaka idi, şimdi 88 şüpheli kişiden alınan numuneler analiz edildi.

*Türkiye’de kesin olarak yeni “corona virüs” tanısı alan hastamız olmadı.

*TSK’ya ait A430M uçağı dün Ankara’dan havalandı. Gece yarısı Wuhan’a ulaşan uçağımızda, TİKA ve Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yardımlarımız da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuda teşekkürlerini iletti.

*Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere uçaktaki 42 yolcu sağlık ekiplerimiz tarafından kontrol edildi ve hastalık tespit edilmedi.