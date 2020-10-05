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Sağlık Bakanı Koca’dan coronayla ilgili yeni kamu spotu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına karşı yürütülen mücadeleyle ilgili yeni kamu spotu paylaştı.

Sozcu.com.tr
00:59 -
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından corona virüsüyle mücadele ile ilgili yeni kamu spotu paylaştı. Yayınlanan kamu spotlarında Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

* Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. (İHA)

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Son güncelleme: 01:12 05.10.2020
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