Sağlık Bakanı Koca’dan Esenyurt açıklaması!

Esenyurt’ta meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti.
Sel ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, halen 4 kişinin tedavisine devam edildiğini ifade etti.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
* İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
* 112 Ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı.
* Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir.