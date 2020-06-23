Sağlık Bakanı Koca’dan Esenyurt açıklaması!

Esenyurt’ta meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti.

Sel ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, halen 4 kişinin tedavisine devam edildiğini ifade etti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

* 112 Ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı.

* Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir.