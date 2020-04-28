Sağlık Bakanı Koca’dan ‘hava ambulans’ açıklaması!

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008'den beri veriyor.

* Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir.

* Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır.

* Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.

Sağlık Bakanlığı, Rusya’da bir hastanede akciğerlerinde hava birikmesi sonucu tedavi altında bulunan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ve İsveç'te corona teşhisi konulmasına rağmen eve gönderilen kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken’i uçak ambulansla Türkiye’ye getirmişti.