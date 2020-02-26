Sağlık Bakanı Koca’dan Şirin Payzın’a Corona tepkisi!

Corona virüsü İtalya’dan tüm Avrupa’ya yayılmaya devam ediyor. Bugüne kadar İtalya’da virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 372’ye yükseldi.

Corona virüsünün yayıldığı İtalya’dan İstanbul’a dönen gazeteci Şirin Payzın’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Payzın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke.

* Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN PAYZIN’A YANIT

Şirin Payzın’ın tweetini alıtılayarak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şöyle yazdı:

* Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)

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