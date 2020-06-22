Sağlık Bakanı Koca’nın başkanlık ettiği toplantıda YKS ele alındı!

Corona virüsü salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı’na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

BAKAN KOCA DA PAYLAŞTI

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık.

* Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu. İHA