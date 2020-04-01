Sağlık Bakanı, Yılmaz Özdil’i doğruladı!

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, 10 gün önce Türkiye’deki en çok corona virüsü görülen illerden birinin İzmir olduğunu açıklamıştı.

Açıklamanın ardından birçok medya mensubu ve sosyal medya trolü, Özdil’in verdiği rakamlara itiraz ederek bir linç kampanyası başlatmıştı.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki corona virüsü vakalarını il il açıklamasının ardından usta gazeteci Yılmaz Özdil’in İzmir hakkında söylediklerinin doğruluğu bizzat Sağlık Bakanı tarafından ispatlanmış oldu.

Özdil bugün köşesinde yazdığı yazısında İzmir’e özel bir yer ayırdı.

“İzmir’de mızrak çuvala sığmıyor” ara başlığı ile İzmir’deki vakaların artışına dikkat çeken Özdil, “Benim elimdeki rakamlar eminin onlarda da vardı, buna rağmen, sanki yalan söylemişim gibi, 10 gündür surarak yanda medya cehennemine odun taşıdılar… Bu 10 gün içinde, İzmir’de hayatını kaybedenlerin sayısı üçe katlandı” ifadelerini kullandı.

YILMAZ ÖZDİL’İN 1 NİSAN 2020 TARİHLİ YAZISI:

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BAKAN KOCA İL İL VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 852. %60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.