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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri branşların toplam 12 bin personel alımı yapılacak. KPSS puanı ile yapılacak atamalar, ÖSYM tarafından yapılacak.

Güncellenme: 10:21, 10/12/2020
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

1-7 Aralık tarihleri arasında yapılan tercih başvurularının sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması ve atama sonuçlarına göre vatandaşların göreve başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

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