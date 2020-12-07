Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu için son gün

Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık çalışanı alımı tercihleri 23:59’da sona erecek. Adaylar gün içerisinde Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzunu inceleyerek gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANIYOR

Adaylar tercihlerini, 01 – 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.