Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS puanı ile alınacak 12 bin personelin için başvurular başladı. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzunu inceleyerek gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi ve tercih kılavuzu erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.