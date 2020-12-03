Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihleri ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık çalışanı alımı tercihleri devam ediyor. Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri/Teknisyeni gibi birçok alan ve branştan alımın yapılacağı süreç 7 Aralık tarihinde sona erecek.

Güncellenme: 09:49, 03/12/2020
Haberler Gündem
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS puanı ile alınacak 12 bin personelin için başvurular başladı. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzunu inceleyerek gerçekleştirecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını bildirdi ve tercih kılavuzu erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

İlginizi ÇekebilirHekimlerden çağrı: Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsinHekimlerden çağrı: Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilsin
ais Çocuk hemşire KPSS ÖSYM Sağlık Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzu Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more