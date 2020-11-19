Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapılacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

12 bin sağlık personeli atamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca değerlendirmelerde bulundu. Koca, Plan Bütçe Komisyonu’nda bununla ilgili soruya ‘Önümüzdeki günler’ yanıtını verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel ile ilgili olarak, “Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız. ÖSYM hazırlık yapıyor” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Plan Bütçe Komisyonun'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya atamaların ne zaman yapılacağını sorduğunu ifade etti.

Koca'nın gün belirtmediğini ifade Cesur, “Önümüzdeki günler” yanıtını aldığını söyledi. Sağlıkçıların atama beklediğini hatırlatan Cesur, “Takipçisi olacağım” dedi.

3 BİN PERSONEL ALINMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 3 bin 250 personel alımı gerçekleştirmişti. Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu hemşire olmak üzere, sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist alımı yaptı.