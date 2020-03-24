Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ne zaman ve hangi branşlardan yapılacak?

Dün son dakika açıklamasıyla 32 bin sağlık personeli alımı yapılacağı Bakan Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından sağlık çalışanları personel alımı şartlarını, hangi branşlardan alım yapılacağını ve başvurların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın 32 bin personel alımıyla ilgili son gelişmeleri ve açıklamaları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu 32 bin personel alımı için henüz bir tarih açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den açıklama geldiği anda sitemizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mi?

Hangi kadrolar için alım yapılacak, Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı için başvuru şartları neler gibi sorular ilerleyen günlerde cevaplarını bulacak.

BAKAN KOCA’DAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.”

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA PERFORMANS ÖDEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı’nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az” ifadelerine yer verdi. (DHA)