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Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alacak! İşte tercih kılavuzu ve başvuru detayları….

Sağlık Bakanlığı, Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımladığı ilan ile 8 bin 844 personel alacağını duyurdu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu da ÖSYM resmi internet sitesinde yayımlandı. Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlayacak. İşte Sağlık Bakanlığı personele alımı başvuru detayları...

11:04 -
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Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alacak! İşte tercih kılavuzu ve başvuru detayları….

ÖSYM’den yapılan açıklamada; “Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir” denildi. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar haberimizde.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Halis Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”

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Son güncelleme: 11:05 13.02.2020
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