Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alacak! İşte tercih kılavuzu ve başvuru detayları….

ÖSYM’den yapılan açıklamada; “Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir” denildi. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar haberimizde.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Halis Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”