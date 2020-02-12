Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı şartları… Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da alıma ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 personel alımına ilişkin haberlerin ardından başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ve başvuruların hangi tarihler arasında alınacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

Prof. Dr. Halis Aygün Twitter üzerinden açıklama yaptı; “Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.”

HANGİ ALANA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden detayları duyurdu;

“Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.3 bin 762’si hemşire, bin 91’i ebe ve 3 bin 476’sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi ünvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın yönetim Hizmetleri GEnel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.”