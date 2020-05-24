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Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı Bangladeş’teki Covid-19’lu aileyi yurda getirdi

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Bangladeş’teki Covid-19’a yakalanan aileyi ambulans uçakla İstanbul’a getirdi.

19:41 -
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Sağlık Bakanlığı corona virüsüyle mücadele çalışmaları kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Bangladeş'te yaşayan Tuğba Ahsan, eşi Mossaddoue Ahsan ve ikiz çocuklarının yardım çağrısına koştu.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ambulans uçak, Bangladeş'de corona virüsü teşhisi koyulan aileyi, tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul'a getirdi.

TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Saat 18.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü olarak bekleyen sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak aile, apronda bekleyen farklı ambulanslara bindirilerek tedavisinin devam edeceği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. İHA

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Son güncelleme: 19:48 24.05.2020
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