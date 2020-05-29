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Sağlık Bakanlığı, bilim insanlarıyla COVID-19 aşı çalışmalarını görüştü

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında toplanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı AR-GE Bilimsel Danışma Kurulu yerli, milli aşı ve antiserum çalışmaları, COVID-19 aşı çalışmaları ve gelecek stratejilerini görüştü.

Sozcu.com.tr
17:23 -
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Sağlık Bakanlığı, bilim insanlarıyla COVID-19 aşı çalışmalarını görüştü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı AR-GE Bilimsel Danışma Kurulu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıda; Türkiye’deki yerli, milli aşı ve antiserum çalışmaları, COVID-19 aşı çalışmaları ve gelecek stratejileri bilim insanları ile istişare edildi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, Sağlık Bakanlığı’nın aşı ve antiserum çalışmaları hakkında Kurul'a bilgi verdi.

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