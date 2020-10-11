Sağlık Bakanlığı corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 11 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 109 bin 301 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715 oldu.

Son 24 saatte bin 502 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 335 bin 533’e çıktı. 59 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 837’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 212 artarak 294 bin 357’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 411, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ 1411



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411.

* Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.

DÜN 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 56 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 649 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 391 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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