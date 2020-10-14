Corona verileri açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve 14 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 115 bin 328 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670 oldu.

Son 24 saatte bin 671 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 340 bin 450’ye çıktı. 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 14’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 396 artarak 298 bin 368’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 418, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.

İSTANBUL’DA VAKA SAYILARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da son bir ayda vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu açıkladı. Vaka sayılarında Ankara’da yüzde 60 ve İzmir’de yüzde 50 azalış yaşandığını belirten Bakan Koca, “Ankara’da son zamanda azalış yüzde 60 oranında. Ancak son 3 günde yüzde 4 oranında bir artış görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Koca açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Son duruma baktığımızda İstanbul’da son bir ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında. Ankara’da son bir ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Son üç günde bu azalıştan sonra yüzde 4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda bir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Bu azalışla birlikte artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını sağlamalıyız.

* İzmir son 1 ay içinde yüzde 50 azalış. Genel seyrin İzmir’de iyi olduğunu ama orada da son günlerdeki kısmi artışla tedbirlerin yoğun şekilde hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz.

* Kocaeli’de yüzde 30, Denizli’de yüzde 35, Kahramanmaraş yüzde 40 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz.

DÜN 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 62 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 632 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 314 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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