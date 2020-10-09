Sağlık Bakanlığı corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 9 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 115 bin 295 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342 oldu.

Son 24 saatte bin 629 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 332 bin 382’ye çıktı. 55 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 722’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 402 artarak 291 bin 754’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 398, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz.

* Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.

DÜN 58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 58 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 615 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 398 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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