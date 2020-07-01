Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama başvurusu sona eriyor! Atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası gerçekleştirecek. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 29 Haziran-2 Temmuz 2020 tarihileri arasında gerçekleştirilebilecek.
YER DEĞİŞTİRME ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunacak olanlar işlemlerini Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 29 Haziran-2 Temmuz 2020 tarihileri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler.
SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME KURA TARİHİ
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 23.07.2020 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.