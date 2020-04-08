Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanıyor? Kura sonuçları sorgulama sayfası…

Toplamda 737 bin 489 kişinin başvurduğu ve 14 bin kişinin alınacağı Sağlık Bakanlığı sürekli işçi statüsü için geri sayım başladı. Bugün ve yarın noter huzurunda yapılacak çekilişler sonrası başvuru sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki kura çekimi ne zaman tamamlanacak? Bütün kuraların sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 bin sürekli işçinin istihdam edileceği kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Normalde seyircilerim alındığı kura çekimi, corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılacak. (İnternet adresinin 20:00'de aktif hale gelmesi bekleniyor.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2020 CANLI YAYINI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 14 bin sürekli işçinin belirleneceği kura çekiminin İŞKUR tarafından canlı yayının olmayacağı bilgisine ulaşıldı.

08 NİSAN 2020 (ÇARŞAMBA)

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 NİSAN 2020 (PERŞEMBE)

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.