Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli olmaya devam ediyor! İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Dün gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı kura çekimi ardından bugün de geriye kalan şehirler için kuralar çekilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçılık için başvuru yapan adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı merak ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi hakkında detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

BUGÜN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK OLAN İLLER

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.