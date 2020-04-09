Sağlık Bakanlığı ofis ve iş yerlerindeki önlemleri açıkladı

Corona virüsü ile mücadele eden Türkiye'de her kurum alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi paylaşımına devam ediyor.

Son olarak Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden ofis ve iş yerleri gibi kapalı alanlarda çalışanlar için alınması gereken önlemleri anlatan 15 madde yayınladı.

Maddeler içerisinde, çalışanların maske takarak birbirlerinden 1 metre mesafe ile oturmaları ve ellerini sık sık yıkamaları tavsiye edildi.

ULTRAVİYOLE CİHAZLA DEZENFEKSİYON

İşte Bakanlığın yayınladığı o tavsiyelerden öne çıkanlar;

-Ofisler sık sık havalandırılmalı

-İş yerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir

-Yemekhanelerde masalar arası en az 1 metre mesafe bulunmalıdır.

-Solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olan personeller iyileşene kadar çalıştırılmamalıdır.

ELDİVEN TAKMAK GEREKSİZ GÜVEN VEREBİLİR

-Eldiven kullanımı gerektirmeyen işlerde eldiven takılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz güven oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve eldivenin bulaş riskini arttırabilir.

-Bilgisayar klavyeleri yüzde 70 alkol ile temizlenmelidir.

-İş yerinde COVİD-19 hastası varsa ivedilikle il sağlık müdürlüğüne bilgi verilmelidir.

-Bir kişide virüs çıkması durumunda etrafındaki kişiler, yakın temaslı değil ‘temaslı' kategorisinde değerlendirilmelidir.

-Eller sık sık yıkanmalıdır.