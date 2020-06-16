Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu yayında! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımı için tercihler başladı. Sağlık Bakanlığı 3 bin 250 personel alacağını duyurmuştu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu da ÖSYM resmi internet sitesinde yayımlandı. İşte Sağlık Bakanlığı personele alımı başvuru detayları…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 16 – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu hemşire olmak üzere, sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek.

250 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DA OLACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alınacağını da duyurdu.