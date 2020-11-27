Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri ne zaman yapılacak?

Yapılan son açıklamaya göre, alınacak 12 bin sözleşmeli personel için tercihler 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PERSONEL BRANŞLARI DA BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin branşları da belli oldu. 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

MÜLAKAT OLMAYACAK

12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin, ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

* Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek.

* ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

* Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. (İHA)