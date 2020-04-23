Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı 14.500 personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite hastanelerine personel alımı olacağını söylemişti. Bu açıklama üzerine YÖK Başkanı Yekta Saraç, alınacak personellerin kadrosu ve meslekleri hakkında bilgilendirme yaptı. İşte üniversite hastanelerine alınacak personeller için detaylı bilgiler…

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınacak personellerin kadrolarını açıklayan YÖK Başkanı Yekta Saraç, başvuruların ne zaman olacağını ise söylemedi. Ancak corona virüsü salgını sebebiyle hastanelerdeki iş yükünün çok fazla olduğu biliniyor. Personel alımı için başvuruların kısa süre toplanacağı tahmin ediliyor.

HANGİ BRANŞLARDAN PERSONEL ALIMI OLACAK?

Üniversite hastanelerinde istihdam edilecek olan personellerin branşları ve alınacak kişi sayıları şöyle;

5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak.