Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş kadro dağılımı…

Sağlık Bakanlığı’na çeşitli kadrolarda, toplamda 32 bin personel alımı yapılacağı duyurusu geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca'dan geldi. Detayları belli olan personel alımı için büyük gün bugün başvuruların alınmasıyla başlıyor. Adaylar merakla Sağlık Bakanlığı personel başvuru şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacak bölümler hangisi?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? NEREDE YAPILACAK?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Sürekli işçi başvuruları ise 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.