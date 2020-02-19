Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinde son gün ne zaman? ÖSYM sağlık personel alımı tercih ekranı!

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih gönderme işlemleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS-2020/4 tercih kılavuzundaki bilgiler göre, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri yarın (20 Şubat) saat 23.59’da sona erecek. Adaylar tercih gönderme işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolayca yapabilecek. İşte ÖSYM’nin Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ekranı ve detaylı bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH EKRANI

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

Adaylar tercihlerini, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre

uzatılmayacaktır.

Kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3'de gösterilmiştir. Sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

KPSS-2020/4 TERCİH KILAVUZU

Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Açıklamalar ve Uyarılar” ile “Başvuru Genel ve Özel Şartları” bölümlerini mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarı ve şartları da göz önünde tutmanız gerekir.