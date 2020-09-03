Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığına personel alımı yapılacağı açıklaması Fahrettin Koca'dan geldi. Tarih bilgisinin paylaşılmadı açıklamada personel alımının yeni hastanelerin devreye girmesiyle birlikte olacağını söyledi.

“PERSONEL ALIMI SÖZ KONUSU OLACAK”

Personel alımı hakkında yönetilen soruyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu şekilde yanıtladı;

* Hastanelerin devreye girmesiyle birlikte personel alımı söz konusu olacak.

* Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre baştan 4 ay önce atama dönemi yaşamıştık. Önümüzdeki dönemde devreye girecek olan hastanelerimiz olacak. Konya açıldı, İstanbul'da Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılacak.