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Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı uyardı!

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu. Vatandaşları uyaran bakanlığın açıklamasında "Resmi kaynağı olmayan saglikgovtr-destek, e-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz" denildi.

18:05 -
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Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı uyardı!

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm resmi Twitter hesabından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

* Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

* Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

* Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

* Resmi kaynağı olmayan saglikgovtr-destek, e-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.

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