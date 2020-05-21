Sağlık Bakanlığı sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı uyardı!

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm resmi Twitter hesabından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

* Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

* Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

* Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

* Resmi kaynağı olmayan saglikgovtr-destek, e-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.