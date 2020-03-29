Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları sürüyor! KPSS tercih kılavuzu ve başvuru işlemleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 23 Mart 2020 tarihinde verdiği 32 bin personel alımı yapılacağı müjdesinin ardından başvurular devam ediyor. Sağlık personel alımı için yayımlanan KPSS tercih kılavuzundaki bilgilere göre, 1 Nisan’a kadar devam edecek. 18 bin sözleşmeli personel ile 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları hakkındaki bilgileri haberimizden görebilir, başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

32 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.

11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU (ÖSYM)

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI (İŞKUR)

TERCİHLERİN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 01 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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