Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını açıkladı. KPSS/4 sonuçları ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçlarını öğrenmek için haberimizde paylaştığımız linki kullanabilirsiniz.

KPSS/4 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2020/4 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2020/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS’de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir