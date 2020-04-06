Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları sorgulama! 18 bin personel alımı sonuç ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli posizyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 18 bin sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreler ile öğrenilebilecek. KPSs-2020/5 Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaları ve sorgulama sayfasını haberimizden bulabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde;

KPSS-2020/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.